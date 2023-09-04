كأنها دينا الشربيني.. دنيا سمير غانم بنحافة ملحوظة وشعر فاتح وبشرة سمراء في أحدث ظهور لها – (صورة)

كتب امير فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 12:50 صباحاً - خضعت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، لجلسة تصوير جديدة، خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية.

ونشرت دنيا، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل “إنستجرام“، عدد من أصدقائها ونالت إعجاب متابعيها.

أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم

وتفاعلت الفنانة رانيا يوسف مع صورها بوضع إيموجي “قلب”، بينما علقت الفنانة الشابة مايان السيد: “جمال طبيعي”.

فيما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “القمر دودي الله يحفظك و يسعد قلبك” ، “أحلى دنيا” ، “زي القمر يا دودي” ، “الجمال الطبيعي اللي صار نادر الوجود” ، “أحلى واحدة من غير مجهود” ، “إيه الجمال ده”.

وظهرت دنيا في صورة أخرى شاركتها عبر إنستجرام بإطلالة صيفية متميزة من علي البحر أثناء عطلتها الصيفية.

مسلسل «جت سليمة»

الجدير بالذكر أن دنيا شاركت في رمضان 2023 بمسلسل جت سليمة، وظهرت لأول مرة برفقة ابنتها كايلا خلال أحداث العمل، وأكدت أنها استغلت أن العمل يناسب الأطفال وجعلتها تشارك معها خلال أحداث العمل.

مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم، وعرض مؤخرًا عبر شاشة قناة cbc وART حكايات ضمن مسلسلات رمضان 2023، وأيضا عبر منصة watch it و«شاهد vip».

قصة مسلسل «جت سليمة» لـ دنيا سمير غانم

وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم خلال الأحداث دور “سليمة” التي تقوم بقراءة قصة لشقيقها الصغير “عمر”، وفجأة تدخل في إطار من الخيال بعصر مختلف بدون شقيقها، وتبدأ في رحلة البحث عنه في هذا الزمن.

أبطال مسلسل «جت سليمة»

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، غادة طلعت، سلوى خطاب، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، الطفل آدم النحاس، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، ندى عزت، وأشرف نصر، ومن إخراج إسلام خيرى وإنتاج محمد أحمد السبكى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفي وقت سابق، كشفت عن سعادتها بتكريمها عن مسلسل جت سليمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: شكرا لإذاعة إنرجي على جوائز مسلسل جت سليمة، وجائزة أحسن ممثلة كوميدية بتصويت أغلى جمهور وجائزة أحسن مسلسل كوميدي من لجنة التحكيم المحترمة.

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