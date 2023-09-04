بجسم منحوت.. ريهام عبد الغفور تتصدر بفستان أصفر لافت وجاذبيتها حديث الجمهور – (صورة)

كتب امير فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة شرف في فيلم “أولاد حريم كريم” وشاركت الجمهور بإطلالتها في المشهد الذي أطلت به في الفيلم.

ريهام عبد الغفور بإطلالة لافتة

ونشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورًا لها من مشهد حفل الزفاف الذي أطلت فيه بفستان أصفر قصير.

تفاصيل لوك ريهام عبد الغفور

ظهرت النجمة ريهام عبد الغفور بإطلالة كلاسيكية جذابة فارتدت فستان من اللون الأصفر طويل بدون أكمام.

ولملمت ريهام عبد الغفور شعرها من الأمام ورفعته على شكل ذيل حصان من تصفيف محمود عامر، أما المكياج كان مع خبير التجميل فراج ضاحي.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها وأناقتها.

وكانا فستانا أصفر اللون مكشوف الكتفين، قصير، لكن ريهام عبد الغفور أجرت عليه تعديلا بسيطا بعدما زادت من طول الفستان قليلا، كما غيرت من الشكل عند منطقة الصدر من خلال تعديل قصة الوشاح الأصفر.

آخر أعمال ريهام عبدالغفور

يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور شاركت مؤخرا في مسلسل رشيد الذي عرض داخل السباق الرمضاني لهذا العام.

شارك في بطولة المسلسل ريهام عبد الغفور، حسن مالك، خالد كمال، تامر نبيل، حسن العدل، أحمد محارب، نهلة سلامة، محسن منصور والمسلسل للمخرجة مي ممدوح ومن تأليف وسام صبري.

تدور أحداث المسلسل في الوقت الذي يستعد فيه رشيد للزواج مرة أخرى بعد وفاة زوجته الأولى، يجد نفسه مسجونًا بسبب جريمة لم يرتكبها، فيسعى جاهدًا لإثبات براءته والعثور على ابنه والانتقام من كل من ألحق به الأذى.

انتقادات بسبب أزمة منتصف العمر

يذكر أنه عرض مؤخرا للفنانة ريهام عبد الغفور مسلسل أزمة منتصف العمر عبر منصة شاهد خارج السباق الرمضاني، وتعرض العمل لانتقادات كبيرة بسبب بعض التصرفات الغير لائقة.

شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم ومنهم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، رشدي الشامي، ركين سعد وعمر السعيد والمسلسل من تأليف أحمد عادل، إخراج كريم العدل، إنتاج صباح إخوان و معالجة درامية كريم فهمي وكريم العدل .

تدور أحداث المسلسل حول “فيروز” التي تزوجت في سن صغير من رجل يكبرها في العمر كثيرا، تعاني من معاملته القاسية وإهماله لها، في نفس الوقت تتزوج “مريم” ابنتهما من “عمر” الذي يكبرها في العمر ويلاحظ “عمر” معاملة “مريم” ووالدها السيئة لـ”فيروز” ويتقرب منها ويقع في حبها.

الخليج 365

الخليج 365

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