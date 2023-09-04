شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فيلم "البطة الصفرا" من السينمات بسبب ضعف إيراداته.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مسئولو السينمات فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل، من دور العرض السينمائية بسبب ضعف إيراداته، حيث حقق منذ طرحه ما يقرب من مليون و400 ألف جنيه فقط في السينمات المختلفة، وهو من عصام نصار.

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".

ويعرض حاليًا في السينمات إلى جانب "البطة الصفرا" أفلام مرعى البريمو بطولة محمد هنيدى وغادة عادل وإخراج سعيد حامد، و"بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور، كريم محمود عبد العزيز وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللى كريم وإخراج ماندو العدل، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وباسم سمرة وإخراج حسين المنباوى،

كما يعرض أفلام "تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وإخراج سارة وفيق، وفيلم "مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، هذا بالإضافة إلى استقبال دور العرض 3 أفلام جديدة اليوم الأربعاء وهما "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى وأسماء أبو اليزيد وإخراج كريم العدل، و"وش في وش" بطولة محمد ممدود وأمينة خليل وإخراج وليد الحلفاوى، و"خمس جولات" بطولة آدم الشرقاوى ونور النبوى وماجد المصرى