شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مليون دولار إيرادات فيلم Gran Turismo عالميا فى 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Gran Turismo إلى 60 مليونًا و708 آلاف دولار منذ طرحه يوم 25 أغسطس الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و14دقيقة.

وانقسمت إيرادات بين 23 مليونًا و670 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و37 مليونًا و38 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يلعب ديفيد هاربور دور البطولة في الفيلم المستوحى من لعبة الفيديو "Gran Turismo" المُلحقة بشركة Sony و PlayStation Productions، والتى سيخرجها نيل بلومكامب، صانع الأفلام الذى يقف وراء نجاحات الخيال العلمى مثل "District 9" و"Elysium"و"Chappie"، حسبما ورد فى موقع "variety".

فيلم Gran Turismo من بطولة كل من ديفيد هاربور، أورلاندو بلوم، ارشي ماديكوي، تاكيهيرو هيرا، دارين بارنت، جيري هورنر، دجيمون هونسو، جوشا سترادوفسكي، دانييل بويج، مايف كورتير ليلي.

"Gran Turismo"هى سلسلة ألعاب فيديو سباقات يعود تاريخها إلى عام 1997، تم إطلاق أحدث إصدار، "Gran Turismo 7" فى مارس 2022، وتم بيع أكثر من 80 مليون نسخة من سلسلة" TurismoGran "حول العالم.

يدور فيلم ran Tursimo استنادًا إلى قصة حقيقية، حيث يدور العمل حول قصة تحقيق الأمنيات النهائية للاعب Gran Turismo المراهق الذى فاز بمهاراته فى الألعاب بسلسلة من مسابقات إحدى شركات السيارات ليصبح سائق سيارة سباق محترفًا.

وكتب جيسون هول، وزاك بايلان السيناريو، مع إنتاج أسد قيزلباش من PlayStationProduction وكارتر سوان ودوغ بلغراد ودانا برونيتى، يُعد Kazunori Yamauchi و Hall، مبتكر لعبة الفيديو Gran Turismo، منتجًا تنفيذيا.