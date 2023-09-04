إنجى المقدم تفاجئ متابعيها بلوك غريب… شاهدوا كيف تحولت لنُسخة من صبا مبارك!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 05:44 صباحاً - نشرت الفنانة إنجي المقدم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الصحراء.

وتألقت إنجي المقدم، في الصور بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس باللون الأبيض كشفت عن قوامها الممشوق المتناسق ونسقت معه بعض الإكسسوارات باللون النحاس.

إطلالة إنجي المقدم

كما اختارت إنجي، أن تترك بشرتها على طبيعتيها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وكتبت إنجي المقدم معلقة على هذه المجموعة من الصور: “استسلم، الاستسلام أقوى شيء يمكنك فعله”.

آخر أعمال إنجي المقدم

يعد آخر أعمال إنجي المقدم فيلم كاملة، وتم أول عرض له في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وضم العمل نخبة من الفنانين، أبرزهم: فراس سعيد، سلوى عثمان، لطفي لبيب، مي الغيطي، من إنتاج هوليوود فيلم، رأفت توماس، ومن تأليف محمد عبد القادر.

أحداث فيلم كاملة

وتدور أحداث فيلم كاملة، في دراما إنسانية عن كاملة، الطبيبة النفسية التي تعاني من نظرة المجتمع لها نظرا لتجاوزها سن الأربعين دون زواج، وخلال الأحداث تلتقي بـ أسماء، إحدى الحالات التي تقوم بعلاجها، والتي تعاني هي الأخرى من نظرة المجتمع لها نتيجة لظروف ما، لتكتشف كاملة أن أزمتها هي الوجه الآخر لأزمة أسماء، فتقع كاملة في خطأ مهني، مما يجعل حياتها تتغير رأسا على عقب.

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