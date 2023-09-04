شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل رجل ثرى يعيش بالخليج فى "أولاد حريم كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض حاليًا في السينمات فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة الفنانين مصطفى قمر وبشرى وعلا غانم وداليا البحيرى، من إخراج على إدريس، وخلال أحداث العمل، نجد أن الفنان عمرو عبد الجليل رجل ثرى ويعيش في إحدى دول الخليج وزوج الفنانة علا غانم، ولكن مع أحداث الفيلم ومع اقتراب زواج ابن علا غانم، طلب منها أن تظهر أنها ووالده عمرو عبد الجليل يعيشان قصة حب رومانسية أمام حماته وهى الفنانة (بشرى)، ويعد الثنائى عمرو وعلا من أبرز الخطوط الكوميدية في أحداث العمل.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بشرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وريهام عبد الغفور، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وكان صناع العمل احتفلوا الثلاثاء الماضي بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات، بحضور الأبطال، بالإضافة إلى طرح بوسترات للعمل وإعلان تشويقي، وسيطر على الإعلان الكوميديا بشكل كبير، وقدم مصطفى قمر خلاله أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".