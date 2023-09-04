كيف رد مصطفى الاغا على من قال له: “انت زلمة على حافة قبرك”؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 4 سبتمبر 2023 11:44 صباحاً - رد الاعلامي السوري مصطفى الاغا على الانتقادات التي يتعرض من قبل البعض المتابعين على السوشيال ميديا خاصة اولئك الذين حذروه من الموت.

وقال مصطفى الاغا عبر فيديو بثه عبر احد حساباته: “في ناس يكتبو لي على السوشيال ميديا انت زلمة على حافة قبرك اعمل هيك وهيك وهيك”.

وتوجه مصطفى الاغا الى هؤلاء المتابعين قائلا “اولا شكرا لاهتمامك ثانيا الاعمار بيد الله ويمكن موت هلق انا وعم اعمل هذا الفيديو ما حدا مخلد”.

وتابع “ثالثا وهو الاهم انت شو بتعرف عني شو بتعرف عن حياتي غير اللي بتشوفه على السوشيال ميديا بتعرف اني بتصدق اني بساعد اني بوصل الرحم لازم دق عليك الباب وخبرك اني عملت هيك وهيك هل لازم ان حط فروض الطاعة لك حتى ترضى عني “.

وختم كلامه بالقول “من محاسن السوشيال ميديا مش من مساوئها انها اظهرت لنا ان هذه النماذج اللي ما كنا نعرف ونصدق انهم موجودين وهم حوالينا ويمكن يكونوا اقرب الناس لنا شكرا للسوشيال ميديا”.