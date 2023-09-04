شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة للجزء الـ10 "Saw X"قبل طرحه نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية الخريف وقرب الأجواء الشتوية تستقبل السينمات الجزء الجديد من سلسلة الرعب الشهيرة "Saw X"، حيث من المقرر طرح الفيلم يوم 29 سبتمبر بدور العرض الأمريكية، وهو الجزء العاشر من السلسلة، وسيطرح تحت تصنيف R، ومدته ساعة و58 دقيقة.

تدور أحدث Saw X، حول جون كرامر، الذى يسافر إلى المكسيك بحثًا عن علاج لحالته المتأخرة بسبب السرطان، ولكن سرعان ما يكتشف تعرضه للخداع من قبل مجموعة من المحتالين؛ فيقرر جون الانتقام منهم.

الفيلم من إخراج كيفين جيروترت، وﺗﺄﻟﻴﻒ جوش ستولبيرج، وبطولة مايكل بيتش، وتوبين بيل، وسينوف ماكودى لوند، وستيفن براند.

وتعود بداية سلسلة Saw إلى عام 2004، حيث أطلق هذه المسيرة، المخرج جيمس وان، والمنتج ليه وانيل، وتتبع السلسلة مكائد الشرير، الذى يخلق سيناريوهات معقدة ومميتة لتعليم ضحاياه درسًا، وامتدت السلسلة إلى تسعة أفلام حتى الآن، بما فى ذلك فيلم 2021 Chris Rock starrer Spiral، فيما سيكون الجزء الجديد هو الفيلم العاشر بهذه السلسلة الطويلة من أفلام الرعب.



بوستر Saw X

بدورهما، قال المنتجان Mark Burg و Oren Koules، مؤسسا Twisted Pictures - في وقت سابق عن خطط التحضير للعمل الجديد - "لقد استمعنا إلى ما يطلبه المعجبون ونعمل بجد للتخطيط لفيلم سيحبه عشاق المشاهدة وعشاق الرعب على حد سواء.. وجزء من ذلك هو منح زمام الأمور إلى كيفن جراوترت، مخرج Saw VI، والذى لا يزال أحد المفضلين لدى المعجبين فى المسلسل بأكمله.. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل قريبًا".

حققت سلسلة Saw أكثر من مليار دولار على مستوى العالم، وبلغ إجمالى الأرباح 102 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، حتى الآن.