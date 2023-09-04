شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Priscilla ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم للمرة الأولى ضمن فعاليات اليوم السادس للدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الفيلم الأمريكي، Priscilla، العمل الذى قامت بإخراجه المخرجة صوفيا كوبولا، بحضور طاقم عمل الفيلم.



Priscilla

وحصل فيلم Priscilla على استثناء من نقابة ممثلي هوليوود لـ حضور أبطاله للترويج للعمل، لأن الفيلم الجديد من إصدار شركة A24، التي لا تعد من شركات الإنتاج المعادية للنقابة، وهو ما لا يتعارض مع قواعد إضراب ممثلي هوليوود.

وتدور أحداث فيلم Priscilla، حول حياة "بريسيلا"، زوجة ملك البوب الراحل ألفيس بريسلي، الفيلم هو أحدث أعمال المخرجة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، صوفيا كوبولا.



Priscilla

فيلم Priscilla مستوحى من رواية تحمل عنوان "Elvis and Me"، والتي تم نشرها عام 1985 ودارت أحداثها، حول التفاصيل الخاصة بعلاقة ألفيس بريسلي وزوجته الوحيده بريسيلا، من وجهة نظرها الشخصية، وعن مقابلتهم لأول مرة حتى الطلاق، ومن ثم تحولت علاقة الحب إلى صداقة حتى وفاة "ألفيس" في أغسطس عام 1977.