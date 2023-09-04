شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مهرجان العلمين فى 50 يومًا.. فرق غنائية أشعلت المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسدلت الستار على مهرجان العلمين بعد 50 يومًا من الفعاليات الفنية والرياضية وعروض الأزياء المبهرة وشهدت مسارح المهرجان خلال 50 يوما العديد والعديد من الفعاليات الفنية ووقف عليها عدد كبير ومتنوع من النجوم العالميين والوطن العربى، ومنها فرق غنائية أشعلت حماس الجمهور وظلوا يصفقون بحرارة كبيرة من شدة الإعجاب ومن الفرق الغنائية التي وقفت على مسرح الأرينا فريق كايروكى وفريق مسار إجبارى أما فريق شارموفرز أشعل حفل ختام المهرجان.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافيةوالترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.