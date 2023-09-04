شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون تغنوا وتغزلوا فى الناس الأصيلة.. آخرهم كارمن سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتغنى الكثير من المطربين بالأغانى الرومانسية والحزينة والتي يتم طرحها على مدار العام بشكل منفرد، ولا يقتصر الغناء للحب والرومانسية والحزن فقط، ولكن كما قيل في الأمثال "على الأصل دور" فهناك بعض المطربين غنوا للناس الأصيلة التي أصبحت عملة نادرة في الزمن الذى نعيشه، وكان آخر المطربين الذين غنوا للناس للأصل والناس الأصيلة هي المطربة كارمن سليمان والتي طرحت أغنية "أنت الأصيل".

محمد فؤاد

طرح النجم محمد فؤاد أغنية بعنوان "يا أصلى"، وهى إحدى الأغنيات الشهيرة له والتي حققت رواجًا كبيرًا، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

حاتم العراقي

طرح المطرب حاتم العراقي، أغنية باللهجة الخليجية بعنوان "الأصيل" والتي قدمها خصيصًا من أجل مسلسل خليجى يحمل نفس اسم الأغنية، وحققت رواجًا في دول الخليج.

محمد شاهين

طرح المطرب محمد شاهين، أغنية بعنوان "أنت أصلى"، والأغنية من كلمات محمد النجار، وألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس.

أمينة

طرحت المطربة الشعبية أغنية بعنوان "الأصيل أصيل"، وهى الأغنية التي قدمتها ضمن أحداث فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" بطولة الفنان الراحل طلعت زكريا، والأغنية من محمد البوغة، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع اشرف البرنس.

محمد رشاد

طرح المطرب محمد رشاد أغنية بعنوان "ابن الأصل"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع عمرو صلاح.

طارق الشيخ

طرح المطرب الشعبي طارق الشيخ أغنية بعنوان "حنفية الجدعنة" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي كلمات حازم اكس وألحان إبراهيم أردنى وتوزيع فلسطيني وصولو حماده فتوح وميكس وماستر فلسطيني.

أحمد شيبه

طرح المطرب الشعبي أحمد شيبه أغنية بعنوان "الأصيل" والتي غناء في تتر مسلسل "ألفتوة" بطولة ياسر جلال، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وموسيقى أشرف البرنس.

كارمن سليمان

طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغنية بعنوان "أنت الأصيل" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر الغنائي صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أماديو، وميكس طاهر صالح، وماستر ماهر صلاح.