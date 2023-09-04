داليا البحيري تكشف سر نجاح فيلمها الأخير "أولاد حريم كريم"

كشفت الفنانة داليا البحيري أسباب نجاح فيلمها الأخير "أولاد حريم كريم"، مؤكدة ان ذلك يعود لحب فريق العمل لبعضه خلف الكاميرا والكواليس التي كانت بدايتها في الجزء الأول مع المخرج علي إدريس.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أن مصطفى قمر أحد عوامل هذا النجاح بسببحبه لزملائه وأنه يريد للجميع أن ينجح ويأخذ حقه ويظهر كما أنه ليس لديه فكرة النجم الأوحد.وتابعت أن الفنانة بشرى تحمست لعمل الجزء الثاني وأحضرت تمويل للفيلم، موجه التحية لها على الرغم من الظروف التي تعاني منها السينما، مؤكدة أن حب فريق العمل واضح للجمهور على الشاشة، كما أن الفيلم تم تنفيذه بشكل جيد، ولأن الناس مفتقدة الأعمال المبهجة المحترمة التي تشاهدها الأسرة دون خدش حياء ونحتاج أعمال كثيرة من هذا الشكل.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة "أولاد حريم كريم" مع مصطفى قمر عدد كبير من النجوم منهم الفنانة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبدالجليل وبشري، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

قد يهمك أيضا