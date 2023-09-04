شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى يشارك فى بطولة "عصابة عظيمة" أمام إسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان كريم عفيفي تصوير فيلم جديد بعنوان "عصابة عظيمة" أمام الفنانة إسعاد يونس، الفيلم تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

على جانب آخر تصدرت النجمة إسعاد يونس غلاف عدد سبتمبر 2023 من مجلة "فوج العربية" بعنوان "ملكة الكوميديا"، وبإطلالة فاخرة وإكسسوار مرصع بالجواهر منحها لمسة ملكية تحدثت مع المجلة عن مسيرتها الفنية والسر وراء قولها "أنا أجمل بنت فى مصر" حيث أشارت إلى أنها تحاول أن تساعد المرأة على التحرر من القالب الضيق الذى توضع فيه حين تبلغ الأربعين.