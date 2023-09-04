شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن اللبنانية عبير نعمة نجمة حفل محكى القلعة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة اللبنانية عبير نعمة حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ 31 غدًا الثلاثاء على مسرح محكى القلعة، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن الفنانة اللبنانية التى تغنى للمرة الأولى فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

- عبير نعمة مواليد 1980 وهي فنانة وباحثة موسيقية لبنانية، حائزة على جائزة الـ murex d'or ثلاث مرات، تميزت بأنها تستطيع غناء جميع الأنماط الموسيقية.

- قدمت موسمين من وثائقي موسيقى الشعوب ethnopholiaعلى قناة الميادين وعرضت فيه أصول ونشأة الموسيقى من جميع البلدان التي زارتها والتقاليد والفنون الموجودة وارتباطها الوثيق مع موسيقى الشعوب

- قامت ببطولة عرض "أبيض وأسود"' أضخم عمل مسرحي غنائي تم تقديمه بأحدث التقنيات الموجودة في العالم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت.

- اختارتها هيئة الثقافة والسياحة في أبوظبي لتأليف وإعداد موسيقى جائزة الشيخ زايد للكتاب.

- قامت بإعداد وغناء موسيقى عمل المتنبي مسافرا أبداً وفيه قدمت مجموعة قصائد مغناة للشاعر المتنبي برعاية هيئة ابوظبي للثقافة و السياحة و رافقتها الأوركيسترا الفيلهارمونية البلغارية

- أول فنانة عربية في الشرق الأوسط توقع عقد إنتاج مع الشركة العالمية Universal Music Mena.

- شاركت كعضو في لجنة تحكيم مهرجان بابل للأفلام في سردينيا



المطربة اللبنانية عبير نعمة