شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية مصطفى قمر "مين قال" بمشاهد من فيلم "أولاد حريم كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، أغنية بعنوان "مين قال" بمشاهد من الفيلم، وهي من كلمات وألحان مروان السداوي الذي يشارك في الغناء أيضًا، وتوزيع ميشو.

ويعرض حاليًا فيلم "أولاد حريم كريم" بالسينمات منذ 5 أيام وحقق ردود أفعال إيجابية وإيرادات اقتربت من 3 ملايين جنيه منذ عرضه بالسينمات داخل مصر.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

وأقيم مؤخرًا عرضان للفيلم بحضور كل أبطاله في القاهرة والإسكندرية بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وأيضا الجمهور الذي حرص علي مشاهدة الفيلم مع نجومه.