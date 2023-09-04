ميادة الحناوي تصرح فخورة بلقب نجمة سوريا الأولى

كشفت الفنانة ميادة الحناوي عن اعتزازها الشديد بلقب نجمة سوريا الأولى، بعد تتويجها سابقاً بلقب "مطربة الأجيال" مؤكدة وجود أصوات كثيرة متميزة في سوريا ولكنها تتميز عنهم بأنها صاحبة مشوار فني طويل، وتعلمت من كبار نجوم الغناء في العالم العربي، وتمتلك حصيلة كبيرة من الأغاني لا يمكن تكرارها.

وأضافت ميادة الحناوي خلال لقائها مع برنامج et بالعربي: لبنان والجمهور اللبناني بيأخدوا العقل، وأفتخر بلقب نجمة سوريا الأولى، وهناك أصوات عديدة جيدة، ولكن أنا بدأت مشواري الفني منذ مدة طويلة، وتعلمت من مطربين عمالقة وكبار، وكان لدي غزارة بالألحان.

وأوضحت ميادة الحناوي إمكانية تعاونها مع الشاعر ميشال جحا، حيث قالت: هو عامل قصيدة حلوة وابنه جوزيف طبعًا من الملحنين الرائعين بس دائما هو مشغول.

أما عن أعمالها الجديدة، أشارت ميادة الحناوي إلى أنها تستعد لطرح أغنيتين جديدتين من كتابة شعراء وموسيقيين كبار، موضحةً أن إحداهما باللهجة المصرية والأخرى باللهجة البيضاء.

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