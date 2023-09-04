شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: وليد توفيق قيمة فنية عربية كبيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين: يسعدني كنقابة وأعضاؤها تكريم قيمة فنية عربية بحجم النجم وليد توفيق الذي متعنا بفنه ويعتبر نموذجًا لكل مطرب عاوز يكمل حياته لأن الفنان ليس شهرة فقط ولكن نجاح وقيمة وعطاء.

وأضاف: الفنان وليد توفيق حقق نجاحًا كبيرًا بحفله في مهرجان القلعة وشيء مشرف للفن.

وأعرب النجم وليد توفيق عن سعادته بتكريمه من نقابة المهن الموسيقية برئاسة النجم مصطفى كامل، وقال التكريم اعتبره وسامًا على صدري لم أنسه طول حياتي والغناء والنجاح في مصر له طعم تاني.

ووصل النجم وليد توفيق إلى مقر نقابة المهن الموسيقية لتكريمه من نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل الذي استقبله، وتقديرًا لمشواره الفني الذى أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة.

وأعرب مؤخرا النجم اللبناني وليد توفيق عن سعادته لنجاح حفله الأخير بمحكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء. وقال توفيق فى تصريح لـ"الخليج 365"، "جمهور مصر العظيم كان واحشنى وكنت متشوق للقائه بعد طول غياب، منها لله الكورونا اللى ابعدتنى عن شعب مصر العظيم، الجمهور المصرى ذواق ومضياف وأشكرهم على حسن استقبالهم وتفاعلهم فى الحفل".

وأضاف وليد توفيق: "بصراحة استمتعت بوجودى ضمن مهرجان القلعة الذى أعتبره قيمة فنية كبيرة وتشرفت بالمشاركة به، وأتمنى أن أشارك فيه كل عام".

وطرح مؤخرا النجم وليد توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية تحت عنوان "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيي، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.

كما انتهى النجم وليد توفيق من تصوير كليب اغنية "مصر يا أم السلام"، ع حيث قدمها فى السابق وغناها فى الحفلات على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها كفيديو كليب وقام بتصويرها فى الأهرامات.

وكان الفنان وليد توفيق والمطربة يارا اللبنانية، طرحا أغنية جديدة تجمعهما سويًا تحمل اسم "أول وآخر غرام"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منذر درويش، وألحان سليم سلامة، وتوزيع مصطفى عبد الرضا.

الأغنية من فكرة منذر درويش والتي قام بإهدائها لزوجته بمناسبة نهاية العام، وكذلك بمناسبة ذكرى زواجهما، ويعتبر هذا الديو أول عمل فني يجمع بين وليد توفيق ويارا والذي يقدم لأول مرة في مشواره الفني ديو غنائي مع إحدى مطربات بلده.