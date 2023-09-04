شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يكرم وليد توفيق فى مقر نقابة المهن الموسيقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم النجم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، النجم وليد توفيق، داخل مقر النقابة، على مشواره الغنائى الملىء بالنجاحات، وذلك بحضور عدد من أعضاء النقابة، منهم المطرب حلمي عبد الباقي.

أعرب النجم وليد توفيق عن سعادته بتكريمه من نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النجم مصطفى كامل، وقال: التكريم أعتبره وسامًا على صدري لم أنسه طول حياتي والغناء والنجاح في مصر له طعم تاني".

وقال النجم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين: يسعدني كنقابة وأعضائها تكريم قيمة فنية عربية بحجم النجم وليد توفيق الذي متعنا بفنه ويعتبر نموذجا لكل مطرب عاوز يكمل حياته لأن الفنان ليس شهرة فقط وإنما نجاح وقيمة وعطاء.

وأعرب مؤخرا النجم اللبناني وليد توفيق عن سعادته بنجاح حفله الأخير بمحكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء.

وقال توفيق فى تصريح لـ"الخليج 365": "جمهور مصر العظيم كان واحشنى وكنت متشوقا للقائه بعد طول غياب، منها لله الكورونا اللى أبعدتنى عن شعب مصر العظيم، الجمهور المصرى ذواق ومضياف، وأشكرهم على حسن استقبالهم وتفاعلهم فى الحفل".

وأضاف وليد توفيق: "بصراحة استمتعت بوجودى ضمن مهرجان القلعة الذى أعتبره قيمة فنية كبيرة وتشرفت بالمشاركة به، وأتمنى أن أشارك فيه كل عام".

وطرح مؤخرا النجم وليد توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيي، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.

كما انتهى النجم وليد توفيق من تصوير كليب أغنية "مصر يا أم السلام"، حيث قدمها فى السابق وغناها فى الحفلات على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها كفيديو كليب وقام بتصويرها فى الأهرامات.

وكان الفنان وليد توفيق والمطربة يارا اللبنانية، قد طرحا أغنية جديدة تجمعهما سويًا تحمل اسم "أول وآخر غرام"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منذر درويش، وألحان سليم سلامة، وتوزيع مصطفى عبد الرضا.

الأغنية من فكرة منذر درويش والتي قام بإهدائها لزوجته بمناسبة نهاية العام، وكذلك بمناسبة ذكرى زواجهما، ويعتبر هذا الديو أول عمل فني يجمع بين وليد توفيق ويارا، والذي يقدم لأول مرة في مشواره الفني ديو غنائيا مع إحدى مطربات بلده.