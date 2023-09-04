شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العمرى ينشد "ماشي في نور الله" والجمهور يردد معه بمحكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشد المنشد أحمد العمرى مديح "ماشي في نور الله"، والذى يعد أحد ابتهالات الشيخ الراحل محمد الطوخي خلال فاعليات مهرجان وتفاعل معها الجمهور ورددها معه خلال مهرجان محكي القلعة.

وكان قد بدأ المنشد احمد العمرى فقرته الفنية بالدورة الـ 31 من المهرجان وسط ترحاب الجمهور الشديد به، والذى حضر بكثافة قبل ساعات من بدء الحفل.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.



أحمد العمرى ينشد ماشي في نور الله والجمهور يرددها معه أحمد العمرى ينشد ماشي في نور الله والجمهور يرددها معه



فاعليات محكي القلعة فاعليات محكي القلعة



الجمهور فى محكي القلعة الجمهور فى محكي القلعة



























































































