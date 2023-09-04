شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Priscilla فى مهرجان فينسيا بحضور أرملة إلفيس بريسلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد مهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ80 عرض فيلم Priscilla، والذي يتناول قصة بريسيلا بريسلي وعلاقتها بزوجها الراحل إلفيس بريسلي، وانضم لبريسيلا على السجادة الحمراء كل من: كايلي سبايني وجاكوب إلوردي، وهو من إخراج صوفيا كوبولا.



النجوم على السجادة الحمراء لعرض فيلم Priscilla



النجوم على السجادة الحمراء لعرض فيلم Priscilla



النجوم على السجادة الحمراء لعرض فيلم Priscilla



النجوم على السجادة الحمراء لعرض فيلم Priscilla



النجوم على السجادة الحمراء لعرض فيلم Priscilla

الدورة الـ 80 من مهرجان فينسيا السينمائى الدولي بدأت من 30 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يقام حفل الختام يوم 9 سبتمبر الجارى بـ فينيسيا ليدو بإيطاليا، وبالتالى تتجه أنظار العالم إلى المهرجان والعروض الخاصة والريد كاربت وقوائم الأفلام المختلفة التى تعرض خلال فترة المهرجان.

لكن الدورة الـ 80 من مهرجان فينسيا السينمائى الدولي، شهدت غياب عدد كبير من الفنانين العالميين وصناع السينما بسبب إضراب الكتاب والممثلين فى هوليوود، وبالتالى لم يتمكن الكثيرون من الحضور بسبب مساندتهم لذويهم المتضررين.

ومن ثم أدى ذلك إلى غياب عدد كبير من المشاركين فى أفلام هذا العام، مثل غياب فريق عمل فيلم Maestro، وغاب عن العرض العالمى الأول للعمل أغلب نجومه وعلى رأسهم النجم الأمريكى برادلى كوبر، وحضر بدلًا منهم عائلة "ليونارد برنشتاين" التى تدور حولها أحداث الفيلم المشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان وينافس على جائزة الأسد الذهبي.

تدور أحداث فيلم Maestro حول حياة الملحن والمايسترو الأمريكى "ليونارد برنشتاين"، ويركز العمل على تأثيره فى عالم الموسيقى والغناء، ويشارك فى بطولة ألفليم الجديد بجانب كوبر كل من كارى موليجان، مايا هوك، ومات بومر.