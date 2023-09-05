شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يحيى حفلاً غنائيًا فى "ليالى الكويت" بمهرجان "ليلة عمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم الغنائى بهاء سلطان حفلا غنائياً في دولة الكويت في شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال مهرجان ليلة عمر، على مسرح أرينا، حيث يشارك في الحفل النجم تامر عاشور، ومن المقرر أن يقدم بهاء باقة من أروع أغانيه في تلك الحفل، بالإضافة إلى مفاجأة إلى الجمهور، وهى أغنية جديدة يقدمها لأول مرة هناك .

وفى سياق آخر ، قال بهاء سلطان، إن مدينة العلمين الجديدة جميلة جدا وتطورت بشكل كبير، معقبا : "تهت فيها لأن أول مرة آجى هنا".وأضاف خلال حوارها لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "الجمهور هو سبب نجاحي.. ويارب اللى موجدين في الحفل يكونوا انبسطوا.. وقبل الحفل بكون مجهز مع فرقتى". وتابع: "بحضّر لأغنية جديدة هتنزل خلال الفترة المقبلة".

أحيا الفنان بهاء سلطان، حفلا غنائيا بمدينة العلمين، رفع شعار كامل العدد، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، وقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه مثل «الواد قلبه بيوجعه، براحة يا شيخة وتعالي ادلعك»، وغيرهما.