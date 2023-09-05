القاهرة- الخليج 365
تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج خلال أداء رقصة على المسرح في حفل أحياه بالخارج، إذ فؤجى أثناء رفع قدمه بتطاير حذائه فالتقطه سريعًا وعاد للغناء.
وكان آخر أعمال محمد رمضان فيلم «ع الزيرو» الذي يعرض حاليَا في دور العرض السينمائي، وشاركه البطولة نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل .
من ناحية أخرى، جرى تكرم محمد رمضان في الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة، وحصد جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن دوره في مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض رمضان الماضي، الذي شاركه بطولة العمل هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، أحمد داش، محمد فهيم، زينة، عصام السقا، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.
قد يهمك أيضا:
الفنان محمد رمضان يكشف مصير «جعفر العمدة2»
محمد رمضان يحتل المركز الثاني في إيرادات السينما أمس بفيلم «ع الزيرو»
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يتعرض لموقف محرج على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.