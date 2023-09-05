شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حسان فى ندوة 60 عاما من مسرح الطليعة: سعيد بعودة نادي مسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال فعاليات دورته 30 ، ندوة بعنوان "60 عام من مسرح الطليعة " ، وأدار الندوة الناقد محمد الروبي ، وبمشاركة كلا من ، الدكتور سيد علي ، الناقد محمد علام ، الدكتور محمود سعيد ، ومدير مسرح الطليعة عادل حسان .

وقال الفنان عادل حسان مدير مسرح الطليعة : مرت علي تجريبي أكثر من عامين ، ومنذ تولى المسئولية شعرت في البداية أنه فخ ، فعندما كنت أذهب للمسرح كمتفرج كنت أعاني كي أصل بسبب الباعة الجائلين في العتبة ، فكان كل فكري كيف أجذب الناس لتتحمل هذه المعاناه كي تصل لمسرح الطليعة ، بالطبع لدينا أمل أن تحل هذه الأزمة .

وتابع حسان : عملت جلسات مع مديري المسرح السابقين مثل هشام جمعة وسمير العصفوري ومن أبرز الأشياء التي عملت علي إعادتها " نادي مسرح الطليعة " الذي أنشأه سمير العصفوري ، ووجدت أهميته في تشابك الأجيال ، وكانت المفاجأة عندما أعلنت عنه تقدم له أكثر من ألف شاب ونحن الآن بعد عامين ونصف وصلنا لأكثر من ثلاثة آلاف ، وخلال هذه المدة أيضاً قدمنا 12 عرضا مسرحيا وهذا رقم ليس قليل ، بالإضافة تقديم بعض الورش الهامة مثل ورشة الحكي ، ونأمل أن يعود مسرح الطليعة ويستعيد فكرة التجدد ، وفي الحقيقة لا يوجد أزمة في المسرح المصري الأزمة تكمن في إمكانيات الدعاية .

وقال الدكتور سيد علي : مسرح الطليعة بوتقة التجريب المصري . لا علاقة بين فرقة الطليعة ومسرح الطليعة . فرقة الطليعة بدأت عام ١٩٤٠ ،وأول من تحدث عن مسرح الجيب هو رشدي صالح عام ٥٧ وكان يتحدث عن تجارب مسرح الجيب في ألمانيا وطالب أن تكون موجودة في مصر ، وقوبل ذلك بهجوم ، ارتبط مسرح الجيب بالتجريب ، فبعد النكسة تعالت الأصوات لغلق مسرح الجيب وأتهموه أنه اهدار للمال العام ، توقف مسرح الجيب ثم عاد مرة أخري بحديقة الأزبكية وظل هذا المكان إلي الآن ، أنشأ سمير العصفوري قاعة وأطلق عليها المسرح الصغير وتحول الموضوع إلي قضية لأنه كان أمر مخالف للرسوم الهندسية، وصلاح عبدالصبور هو من وقف بجواره، لذا أطلق علي القاعة بعد ذلك اسم صلاح عبد الصبور تقديراً لما قام به، وتابع : مسرح الجيب يهاجم منذ ظهوره كونه يعرض أعمالا أجنبية ولا يشاهده إلا فئة قليلة من الجمهور .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.