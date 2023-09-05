شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو رحيمة بمهرجان المسرح التجريبي: الشباب مستقبل المسرح العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير إدارة المسرح بالشارقة أحمد أبو رحيمة خلال إجتماع رؤساء المهرجانات العربية الدولية بفعاليات الدورة 30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي : إقامة اتحاد المهرجانات العربية يمكننا من تقديم رؤية واضحة للمهرجانات ، فنحن في إدارة المسرح نشرف علي ثمان مهرجانات مسرحية وهناك اشكالية تواجهنا وهي فترة تزامن المهرجانات مع بعضها ، فدائما يزدحم شهر سبتمبر بالمهرجانات، وكذلك شهر ديسمبر فهذه المسألة تؤرقنا .

وتابع أبو رحيمة : نحن دائماً في اتجاه دعم الشباب ، فقد تبنينا الطلبة الحاصلين علي الدرجات العليا بالأكاديميات واحتضناهم بأيام الشارقة المسرحية ، وفي الدورة السابقة لكلباء في الدورة العاشرة ، جعلنا أبناء الدورة الأولي من المهرجان هم المنظمين وأداروا الدورة كاملة ، فالشباب هم مستقبل المسرح العربي .

ومن جانبه قال المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي : فكرة الاتحاد هي فكرة جيدة ومهم جداً أن تكون موجودة علي أرض الواقع ، ويبقي ما وراء الاتحاد ،ولابد أن يكون هناك رئيس لهذا الاتحاد ويكون معني بالدعم ،ونحن لم نظل نتكأ علي الدعم طيلة الوقت لذا لابد أن يكون هناك حلول ، ويتحول هذا الكيان الي جهة تسطيع ان تقدم الإستمراية للمهرجانات ، ونقوم بوضع جدول زمني لعام ٢٠٣٠ يكون بها خطة تنفيذية .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.