رانيا يوسف بوصلة رقص على انغام “اصل الدلع ولع”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 05:53 مساءً - شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي ترقص على انغام اغنية “اصل الدلع ولع ولع” للفنان بهاء سلطان.
وكشفت رانيا يوسف من خلال التعليق على الفيديو انه كان اثناء اقامتها في احد فنادق دبي.
وكالعادة فقد اثار الفيديو ردود فعل متفاوتة بين المعلقين حيث تغزل بها البعض بينما قام اخرون بانتقاد جرأتها.
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