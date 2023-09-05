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رانيا يوسف بوصلة رقص على انغام “اصل الدلع ولع”.. فيديو

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 05:53 مساءً - شاركت الفنانة المصرية متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي ترقص على انغام اغنية “اصل الدلع ولع ولع” للفنان بهاء سلطان.

وكشفت رانيا يوسف من خلال التعليق على الفيديو انه كان اثناء اقامتها في احد فنادق دبي.

وكالعادة فقد اثار الفيديو ردود فعل متفاوتة بين المعلقين حيث تغزل بها البعض بينما قام اخرون بانتقاد جرأتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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