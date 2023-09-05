نيللي كريم تعلّق للمرة الأولى على خلافها مع "العدل غروب" وأزمتها مع محمد رمضان

تسبّب عدم حضور الفنانة نيللي كريم العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو"، وهو بطولة الفنان محمد رمضان، ويُعرض حالياً في كل دور السينما في مصر والوطن العربي، في انتشار أخبار عن حدوث خلافات بينها وبين شركة "العدل غروب" منتجة العمل واستيائها من بوستر الفيلم بسبب وضعها فيه خلف محمد رمضان.

وفي لقائها ضمن البرنامج الإذاعي "راديو إنرجي"، خرجت نيللي لتنهي هذا الجدل، قائلةً: "محمد رمضان هايل ولذيذ ومجتهد جدًا"، وهو ما فسّره الجمهور بعدم وجود أي خلافات بينها وبين محمد رمضان، أو مع "العدل غروب".

كما تحدثت نيللي عن علاقتها بالفنان كريم عبد العزيز، فأكدت أن صداقة قوية تجمعهما، وقالت مازحةً: "كريم حبيبي من زمان بس مبشفهوش غير في الإعلانات بس".

فيلم "ع الزيرو" هو بطولة: محمد رمضان، نيللي كريم، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: إسلام إبراهيم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، ومن تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وقد حقق نجاحاً كبيراً وإيرادات عالية في شباك تذاكر السينما منذ أول أيام عرضه.

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