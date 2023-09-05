شكرا لقرائتكم خبر عن "لأنني أكره كوريا" يفتتح مهرجان بوسان السينمائي و "فيلم الإمبراطور" بالختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان بوسان السينمائي الدولي النقاب عن مجموعة كبيرة من عناوين الأفلام المميزة التي تشارك في الدورة المقبلة,

وقال نام دونج تشول، المبرمج ورئيس المهرجان المؤقت، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "الأوقات الصعبة لم تمر وراءنا، لكن العمل الجاد جعل مهرجان هذا العام أفضل من أي وقت مضى".

ومن بين الضيوف الدوليين المتوقع حضورهم المهرجان، كل من لوك بيسون، والنجم الصيني فان بينج بينج، والمخرجين اليابانيين هاماجوتشي ريوسوكي وكوري إيدا هيروكازو، والمخرج الإيراني محسن مخملباف، والأمريكيين الكوريين جاستن تشون ولي إسحاق تشونج.

تم اختيار النجم تشاو يون فات المقيم في هونج كونج لتكريمه كأفضل مخرج سينمائي آسيوي لهذا العام في بوسان، فيما ستُمنح جائزة السينما الكورية إلى الراحلة يون جونج هي، التي لعبت دور البطولة في فيلم The General’s Mustache ودراما Poetry للمخرج لي تشانج دونج عام 2010.

سيتم افتتاح المهرجان بفيلم عن الإحباط والهجرة بعنوان "لأنني أكره كوريا" Because I Hate Korea للمخرج جانج كون جاي، الذي وصفه رئيس المهرجان بأنه "فيلم عظيم" يستند إلى قصة شبابية معروفة ومهمة.

وسيختتم المهرجان بعرض فيلم The Movie Emperor أو " فيلم الامبراطور" وهو فيلم ساخر عن صناعة السينما للمخرج الصيني نينج هاو.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان بوسان السينمائي تنطلق يوم 4 أكتوبر المقبل وتستمر حتى الـ13 من الشهر نفسه.