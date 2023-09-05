شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم النجم وليد توفيق والشاعر هانى عبد الكريم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الخليج 365 النجم الكبير وليد توفيق والشاعر هانى عبد الكريم، في ندوة فنية تحدث فيها توفيق عن تكريمه داخل المؤسسة، وتكريمه أمس من نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل، كما تطرق الحديث عن مشاركته الأخيرة في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 31، وتعاونه مع الشاعر هانى عبد الكريم في أغانى خلال الفترة المقبلة.

وأعرب مؤخرا النجم اللبناني وليد توفيق عن سعادته لنجاح حفله الأخير بمحكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء. وقال توفيق فى تصريح لـ"الخليج 365"، "جمهور مصر العظيم كان واحشنى وكنت متشوق للقائه بعد طول غياب، منها لله الكورونا اللى ابعدتنى عن شعب مصر العظيم، الجمهور المصرى ذواق ومضياف وأشكرهم على حسن استقبالهم وتفاعلهم فى الحفل".

وأضاف وليد توفيق: "بصراحة استمتعت بوجودى ضمن مهرجان القلعة الذى اعتبره قيمة فنية كبيرة وتشرفت بالمشاركة به، وأتمنى أن أشارك فيه كل عام".

وطرح مؤخرا النجم وليد توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية تحت عنوان "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيي، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.

كما انتهى النجم وليد توفيق من تصوير كليب اغنية "مصر يا أم السلام"، ع حيث قدمها فى السابق وغناها فى الحفلات على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها كفيديو كليب وقام بتصويرها فى الأهرامات.



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (1)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (2)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (3)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (4)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (5)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (6)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (7)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (8)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (9)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (10)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (11)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (12)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (13)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (14)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (15)



تكريم الخليج 365 للفنان وليد توفيق (16)