شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر حفل أنغام فى الكويت والإعلان عن حفل إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة أنغام عن حفل إضافى يقام فى دولة الكويت، بعد نفاد تذاكر الحفل الأول الذى من المقرر إقامته يوم 29 سبتمبر الجارى، بينما يقام الحفل الثانى 30 سبتمبر، وذلك على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى.

وكانت أنغام قد أحيت سهرة طربية غنائية من سهرات مهرجان العلمين فى دورته الأولى رفع شعار "كامل العدد"، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة منها "مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتألقت النجمة أنغام خلال حفلها بمهرجان العلمين وسط تصفيق الجمهور بأغانى "هتشتاقوا" و"حالة خاصة جدا" و"بتعدى السنين".

وقالت النجمة أنغام من على خشبة مسرح حفلها بمهرجان العلمين إنها منذ فترة كبيرة لم تغن فى الساحل الشمالى الذى يعتبر من أجمل المناطق التى عاشت فيها، مضيفة: "مبروك لمصر على العلمين وجمهورى وحشنى جدا".