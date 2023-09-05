شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "تابو" على خشبة مسرح السلام ضمن مسابقة مهرجان المسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرض على خشبة مسرح السلام المسرحية السورية الألمانية "تابو – Tabu" للمخرج محمد ديبان، وهو من نوعية العروض الراقصة، وذلك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران.

ويحاول "تابو – Tabu" أن يعبر عن أمور إنسانية عدة، ويتفرد العرض المسرحي بتوظيفه لعدد كبير من المهارات الجمالية المتنوعة، وذلك عبر خطوات متسارعة وأجساد متشابكة وحركات متتابعة وخطوط تتشكل مرسومة على إيقاع موسيقى صاخب وعبر تعبيرات متناسقة، ويقدم العرض تجربة متعددة تحاكي تنوع الثقافات والتعابير الإنسانية من خلال الرقص والحركة،

وتقوم رؤية الأساسية للعرض على أننا لا نزال غارقين بالمحظورات التي نخشى الاقتراب منها أو التحدث عنها، رغم الحداثة، حيث لكل منا تابو خاص يعيش معه، يخشى الإفصاح عنه ويحاول دائما الابتعاد عنه، تابو هو الجانب الجنسي والسياسية والديني والرابط الوثيق بين زوايا هذا المثلث الذي يحكم البشر، وله التأثير الأكبر عليهم.

والعرض "تابو – Tabu" إنتاج سوري ألماني مشترك، من إخراج محمد ديبان، مصمم الرقصات: بريسا أيوب ونادين مرشي ومحمد ديبان، والراقصون في العرض: محمد أمين، فادي وأكد، كارلا أنطونيا ويبر، أوكسانا تشوبرينيوك، محمد علي ديب، إينا جوشار.