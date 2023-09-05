تلقائية وعفوية ماجد الكدوانى مع ابنته فى صاحبة السعادة تخطف القلوب.. فيديو وصور

القاهرة - سامية سيد - ردود فعل كبيرة نالها الجزء الأول من حلقة ماجد الكدواني في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، خاصة أن ماجد الكدواني كان تلقائيا وعفويا في حديثه وردود أفعاله تجاه أسئلة إسعاد يونس، وهو ما جعل اللقاء حالة متفردة من التلقائية والحديث البسيط والمبهج، خاصة أن الكدواني كان يتحدث من قلبه وصريحا في الحديث عن مشواره الفني وعلاقته بزوجته وابنته والمشوار الطويل الذي جمعه بزوجته إلى أن أصبح ماجد الكدواني الفنان الشهير.

وقال الفنان ماجد الكدوانى خلال الحلقة إن البهجة فى معهد الفنون المسرحية مثل البهجة فى كلية الفنون الجميلة لأن هذا تخصص جميل، وكان لدينا أساتذة عظماء مثل سميرة محسن وجلال الشرقاوى، وامتحان القبول كان أمامى كرم مطاوح ومحمد توفيق وكان هناك هيبة واسعة لهؤلاء الأساتذة وكان لدى ضغف كبير فى معهد الفنون المسرحية.

وأضاف ماجد الكدوانى، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سي: "بدأت التمثيل فى عام 1993 قبل التخرج بعام، وشاركت فى مسلسل سر الأرض بعد تخرجى مباشرة من معهد الفنون المسرحية، وكنا نتخانق على من يقول المعلومة الزراعية وكنا نهرب منها".

وتابع ماجد الكدوانى: "فى إحدى الحلقات فى مسلسل سر الأرض كنت أصور مع حمار وكان المخرج أحمد بدر الدين يهزر معنا كثيرا، وشاركت فى مسلسل أرابيك بعد تخرجى من معهد الفنون المسرحية، وقدمت مشهدا فى المسلسل والمخرج جمال عبد الحميد كان هدية فى حياتى، وخلال التصوير شاهدنى الكاتب أسامة أنور عكاشة، وأعجبه أدائى وقال للمخرج جمال عبد الحميد (خد بالك منه)، ثم شاركت فى 3 مشاهد فى مسلسل زيزينا، ثم شاركت فى مسلسل نحن لا نزرع الشوك".