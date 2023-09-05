شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج ريمون مقار: اتحاد منتجى مصر مع الصناعة وليس ضدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج ريمون مقار لـ"الخليج 365": "إن اتحاد منتجى مصر مع صناعة الدراما التليفزيونية وليس ضدها على الإطلاق، ويجب أن يعلم الجميع أن المنتج الأقوى حلقة فى الصناعة، لذلك نعمل باستمرار على حمايتها من الانهيار، وهذا يكلفنا كثيرا".

وتساءل مقار: "كيف تم نشر أسعار لأجور الفنانين، ونحن لم نضعها من الأساس، ومن أين جاء هذا الخيال المريض لمن فبرك هذا، ومن صاحب المصلحة لإحداث بلبلة داخل الوسط الفنى".

وأوضح مقار أنه بصفته أحد أعضاء الاتحاد، ما زال يجتمعون حتى الآن لضبط السوق، ولم يتم الوصول لأى أسعار واضحة، مؤكدا أنه وباقى أعضاء الاتحاد مع جميع العاملين فى هذا المجال وليس ضدهم، وعلى الجميع أن يتفهم أن بقاء الصناعة والمنتجين مرهون ببقاء العاملين فيها من ممثلين ومخرجين وفنيين وجميع عناصر العمل الفنى.

وكشف مقار أن هناك أشخاصا غير معلومين، قاموا بفبركة قوائم ونسبوها للاتحاد، وجار البحث عن هؤلاء لمعرفة نواياهم السيئة تجاه تجاه الصناعة بأكملها، مؤكدا أن اتحاد منتجى مصر يعمل على زيادة الأعمال التى يتم تقديمها على مدار العام وليس العكس، ومسألة ضبط الأسعار التى لم تحدد حتى الآن مرحلة انتقالية لهذا الموسم فقط، وسوف يتم إعادة النظر فى هذه الأسعار وتعديلها مع بداية كل موسم للدراما التليفزيونية.

يذكر أن المنتج ريمون مقار نافس من خلال شركة "مجموعة فنون مصر"، خلال موسم دراما رمضان الماضى، بمسلسل "حضرة العمدة"، والذى عرض على قنوات الشركة المتحدة، وهو من بطولة روبى وأحمد بدير وأحمد رزق ومحمود عبد المغنى ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمى ومحمود حافظ وعمرو صحصاح ونهلة سلامة وآخرون، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.