شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسي: نشر وفبركة لائحة الأجور محاولة للفتنة بين صناع الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر مرسي تعليقا على لائحة الأجور المزعومة التي تداولها عدد كبير من صناع الدراما ولاقت ردود فعل غاضبة من قبل الكثير من الشعب المختلفة، إنها لا أساس لها من الصحة ولم يرد في اجتماع اتحاد منتجي مصر الحديث عن لائحة بهذا الشكل، بل جاء الاجتماع لتنظيم عملية الإنتاج الدرامي والارتفاع بالمحتوى والتنسيق فيما بيننا لتقديم جودة أفضل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأشار تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة شركة سينرجي، إلى أن فبركة لائحة تثير اللغط بهذا الشكل هو أمر غريب، والأغرب هو أن العاملين في مجال صناعة الدراما اتخذوها كوثيقة موثوق فيها رغم أنه لا يعرف أحد مصدرها ومن وراءها وكان من الأفضل أن يتحرى الغاضبون من تلك الوثيقة الدقة لمعرفة مصدر تلك الوثيقة والتأكد كونها وثيقة رسمية أم محاولة للفتنة بين صناع الدراما، خاصة بعد تدشين اتحاد منتجي مصر، وما يحدث دليل على محاولة لشق الصف وإفساد لهدف الاتحاد.

وأكد تامر مرسي أن الهدف في الفترة المقبلة هو التركيز على جودة المحتوى الدرامي والارتقاء به، خاصة في ظل تنامي صناعة الدراما في العالم كله وحجم المنافسة الكبير بين الانتاجات الجيدة والاكثر جودة.

وأشار مرسى إلى الاتحاد يسعى فى الفترة المقبلة لتقديم أعمال درامية بجودة مرتفعة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه صناع الدراما بسبب ارتفاع أسعار تكلفة المنتج الدرامي والتي يتحكم فيها العديد من العوامل المرتبطة بالأزمات العالمية التى يشهدها العالم أجمع، لذا كان الاتحاد ضرورة فى مواجهة كل هذه الأعباء وليس العكس.