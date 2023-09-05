شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجنايني كلمة السر فى مفاجأة ساندرا لوالدها ماجد الكدواني بصاحبة السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت إسعاد يونس ماجد الكدواني في الجزء الأول من حلقة صاحبة السعادة بغناء ابنته ساندرا أغنية "بنت أبوها"، ودخلوها عليه الاستوديو دون أن يعلم، وهي المفاجأة التي كان كلمة السر فيها المنتج أحمد الجنايني، والذي شارك كضيف في حلقة صاحبة السعادة، حيث قام هو بترتيب الأمر، لتخرج المفاجأة مشاعر ماجد العفوية والتلقائية التي جعلت المشهد مبكى لكثير من الجمهور الذي تابع الحلقة.



أحمد الجنايني وإسعاد يونس

وقال الفنان ماجد الكدوانى خلال الحلقة إن البهجة فى معهد الفنون المسرحية مثل البهجة فى كلية الفنون الجميلة لأن هذا تخصص جميل، وكان لدينا أساتذة عظماء مثل سميرة محسن وجلال الشرقاوى، وامتحان القبول كان أمامى كرم مطاوح ومحمد توفيق، وكانت هناك هيبة واسعة لهؤلاء الأساتذة وكان لدى ضعف كبير فى معهد الفنون المسرحية.

وأضاف ماجد الكدوانى، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سي: "بدأت التمثيل فى عام 1993 قبل التخرج بعام، وشاركت فى مسلسل سر الأرض بعد تخرجى مباشرة من معهد الفنون المسرحية، وكنا نتخانق على من يقول المعلومة الزراعية وكنا نهرب منها".

وتابع ماجد الكدوانى: "فى إحدى الحلقات فى مسلسل سر الأرض كنت أصور مع حمار وكان المخرج أحمد بدر الدين يهزر معنا كثيرا، وشاركت فى مسلسل أرابيك بعد تخرجى من معهد الفنون المسرحية، وقدمت مشهدا فى المسلسل والمخرج جمال عبد الحميد كان هدية فى حياتى، وخلال التصوير شاهدنى الكاتب أسامة أنور عكاشة، وأعجبه أدائى وقال للمخرج جمال عبد الحميد (خد بالك منه)، ثم شاركت فى 3 مشاهد فى مسلسل زيزينا، ثم شاركت فى مسلسل نحن لا نزرع الشوك".