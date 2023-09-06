شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة اللبنانية عبير نعمة: مهرجان القلعة يجمع بين الموسيقى والتراث والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، إن مشاركتها في مهرجان القلعة تعد المرة الأولى لها، متابعة: "أول مرة أشارك في مهرجان القلعة، وثانى مرة أزور مصر، وكانت الزيارة الأولى بحفل في دار الأوبرا".

وأضافت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، خلال لقائها بقناة الحياة: "مهرجان القلعة مهم للغاية، وكان من المهم أن أشارك فيه، لأن المهرجان يجمع بين الموسيقى والتراث والتاريخ، وكذلك الوقفة أمام هذا الجمهور الكبير، والذي يسمعنا بقبله هو أمر مهم، وهذا يختلف عن وقفة المسرح المغلق، والجمهور المصرى جمهور جميل".

وتابعت الفنانة اللبنانية عبير نعمة: " اتعرف على الجمهور قبل اختيار الأغانى التي سأعرضها بالحفل، وغنيت الأغانى الخاصة بى، ورأيت الجمهور يحفظ تلك الأغانى، وهذا أسعدنى كثيرا، وقدمت أغانى مصرية أيضا مثل "طلعت يا محلا نورها"، لسيد درويش، وأنا متأثرة بسيد درويش، وغنيت "قلبى دليلى".