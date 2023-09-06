شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن خلال حفله بمحكى القلعة: سعيد بمشاركتى فى المهرجان للمرة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم محمد محسن الشكر لوزارة الثقافة ودار الأوبرا لمشاركته فى مهرجان محكى القلعة للمرة العاشرة، وداعب جمهوره بقوله: "إيه الحلاوة دى.. إيه الجمال ده".

وكان النجم محمد محسن بدأ حفله بمهرجان القلعة بأغنية "حكاية حب" وسط ترحاب شديد من جمهور المهرجان الليلة، ضمن فعاليات مهرجان القلعه الدولى للموسيقى والغناء في نسخته الـ31.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.