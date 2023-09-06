شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى: فيلم "عفاريت الأسفلت" أول عمل سينمائى لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان ماجد الكدوانى: "هالة فاخر من أعمدة مسرحية (باللو)، وفيلم (عفاريت الأسفلت) أول عمل سينمائى لى، وكنت أرى فيه الفنان محمود حميدة لأول مرة"، مضيفا: "بعدما توفى والدى خرجت ثالث يوم من الوفاة لتصوير الفيلم وأخذت دور (إنى اضربت علقة) فى الفيلم".

وأضاف ماجد الكدوانى خلال لقائه برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، أن "الفنان محمود حميدة طبطب عليا آخر المشهد"، لافتا إلى أن فيلم "جنة الشياطين" حالة لوحدها.

وشهد الجزء الأول من حلقة ماجد الكدواني في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل مع دموع ماجد الكدواني، التى ذرفها مع دخول ابنته سندرا إلى الاستوديو وغنائها أغنية "بنت أبويا"، حيث بكى الفنان ماجد الكدوانى، عندما دخلت ابنته ساندرا إلى استوديو برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، وقبَّل ماجد الكدوانى يد الفنانة إسعاد يونس، تعبيرا عن فرحته بوجود ابنته، وقام باحتضان ابنته، لتغنى ابنته أغنية تعبر فيها عن حجم حبها لوالدها.