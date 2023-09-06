شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى: كنت بخاف من كلمة "سينما" والجمهور حب فيلم "جاى فى السريع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث الفنان ماجد الكدوانى، عن مشاركته بفيلمى "جنة الشياطين وعفاريت الأسفلت" لأسامة فوزى، قائلا:" قلت لأسامة نسبة المشاهدة ليست عالية وفخور ببدايتى بهذه الحالة، مؤكدا أن كلمة "السينما" فى هذا التوقيت كانت مخيفة بالنسبة لى".

وأضاف ماجد الكدوانى خلال لقاءه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، أن الجمهور قد يختلف رأيه من سنة لـ 5 سنوات، وعن فيلم "جاى فى السريع" لفت إلى أن إسعاد يونس قالت له : "الفيلم ده هيتحب فى البيوت قوى وقد كان".

وشهد الجزء الأول من حلقة ماجد الكدواني في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل مع دموع ماجد الكدواني، التى ذرفها مع دخول ابنته سندرا إلى الاستوديو وغنائها أغنية "بنت أبويا"، حيث بكى الفنان ماجد الكدوانى، عندما دخلت ابنته ساندرا إلى استوديو برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، وقبَّل ماجد الكدوانى يد الفنانة إسعاد يونس، تعبيرا عن فرحته بوجود ابنته، وقام باحتضان ابنته، لتغنى ابنته أغنية تعبر فيها عن حجم حبها لوالدها.