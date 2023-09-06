شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدواني: أول مرة صورتى تظهر على أفيش كان فيلم "صعيدى رايح جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان ماجد الكدواني عن مشاركته فى العديد من الأفلام السينمائية مثل فيلم "صعيدي رايح جاي"، قائلا: "هذا الفيلم كان بمثابة تمرين لى.. ولأول مرة يتم وضع صورتى على أفيش، وأنا على ظهر حمار.. وهاني رمزي قلبه حلو وسعدت بالمشاركة معه فى هذا الفيلم".

وأضاف ماجد الكدوانى خلال لقائه برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، أن فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" كان جميلا أيضا وكنت سعيدا بالمشاركة فيه، لافتا إلى أن مشاركته فى فيلم "عسكر فى المعسكر" كانت توفيق كبير من ربنا، خاصة مع اختيار إفيه "هقتله واديك رنة".

وشهد الجزء الأول من حلقة ماجد الكدواني في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل مع دموع ماجد الكدواني، التى ذرفها مع دخول ابنته سندرا إلى الاستوديو وغنائها أغنية "بنت أبويا"، حيث بكى الفنان ماجد الكدوانى، عندما دخلت ابنته ساندرا إلى استوديو برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، وقبَّل ماجد الكدوانى يد الفنانة إسعاد يونس، تعبيرا عن فرحته بوجود ابنته، وقام باحتضان ابنته، لتغنى ابنته أغنية تعبر فيها عن حجم حبها لوالدها.