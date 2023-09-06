شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدواني: مروان حامد هو من جمعنى بكريم عبد العزيز فى "نادى الرجال السرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان ماجد الكدواني على مشاركته مع الفنان كريم عبد العزيز بطولة فيلم "نادي الرجال السري"، وقال: "كان هو لسه خارج من الفيل الأزرق الجزء الثاني، وأنا خارج من تراب الماس، ومروان حامد قالنا اعملوا حاجة كوميدي".

وأضاف ماجد الكدواني خلال لقائه الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "ربنا كرمنا بنادي الرجال السري، وكانت عودة مهمة وكانت بترتيب ربنا، ورجعنا مع مروان حامد بقدراته وإمكانياته". وقال: "عملنا نادي الرجال السري بعد 17 سنة من آخر تعاون بيني وبين كريم عبد العزيز".

وشهد الجزء الأول من حلقة ماجد الكدواني في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل مع دموع ماجد الكدواني، التى ذرفها مع دخول ابنته سندرا إلى الاستوديو وغنائها أغنية "بنت أبويا"، حيث بكى الفنان ماجد الكدوانى، عندما دخلت ابنته ساندرا إلى استوديو برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، وقبَّل ماجد الكدوانى يد الفنانة إسعاد يونس، تعبيرا عن فرحته بوجود ابنته، وقام باحتضان ابنته، لتغنى ابنته أغنية تعبر فيها عن حجم حبها لوالدها.