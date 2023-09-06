شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدواني: الاختيار تجربة عظيمة ستبقى للتاريخ وكريم عبد العزيز استفزنى فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان ماجد الكدواني إن كريم عبد العزيز قطع الاتصال عنه تماما خلال مسلسل الاختيار، حتى لا يُشعره بأنه يجبره على المشاركة في شيء، واصفا التجربة بأنها "تجرية عظيمة ستبقى للتاريخ".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "قلت التقى مع كريم في حاجة جد كدة وبالقيمة الكبيرة دي، قلت لبيتر ميمي أنا معاك يا دكتور، وشرف ليا إني أشارك معاك، وكريم قبلها حكالي وفضفضلي، وهو اشتغلها من كل قلبه وأعصابه".

وقال ماجد الكدواني: "التقيت كريم عبد العزيز في المسلسل، وحسيت بإحساس مهيب، طاقة غريبة، كريم عينيه كانت مختلفة، كريم كان في حتى تانية من التمثيل، شدني كالعادة، هو يستفز بيك فكرة التحدى، بحيث أقدملك زي ما انت بتقدم".

وتابع: "الواحد شاف حاجات عجيبة وسمع مواضع رهيبة، شوفنا حتة تانية من البشر، حتى تانية من الوطنية والانتماء، شوفنا ده بعنينا، ربنا يحمى الكل".