شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدواني: شخصية المر بزيادة فى "الرجل الأبيض المتوسط" من اقتراح محسن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان ماجد الكدواني عن تقديم شخصية "المر بزيادة" ضمن فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" قائلا: "محسن أحمد مدير التصوير هو من اقترح هذا الاسم للشخصية.. (المر بزيادة) كان اسمه (على) وتم تعديل اسم الشخصية بسبب ظروف التصوير والصحراء والرمال".

وأضاف ماجد الكدواني، خلال حواره فى برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على قناة dmc: "مدير التصوير محسن أحمد كان رابط دماغه وسط الصحراء والرمال.. ومن هنا اقترح أن الشخصية دي لازم يطلق عليها (المر بزيادة) من كتر اللى بنشوفه.. ومن هنا جاء الاسم للشخصية.. والفيلم ده كان حلو بمشاركة الفنان أحمد آدم والفنان الراحل عزت أبو عوف وإخراج شريف مندور".

وشهد الجزء الأول من حلقة ماجد الكدواني في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل مع دموع ماجد الكدواني، التى ذرفها مع دخول ابنته سندرا إلى الاستوديو وغنائها أغنية "بنت أبويا"، حيث بكى الفنان ماجد الكدوانى، عندما دخلت ابنته ساندرا إلى استوديو برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، وقبَّل ماجد الكدوانى يد الفنانة إسعاد يونس، تعبيرا عن فرحته بوجود ابنته، وقام باحتضان ابنته، لتغنى ابنته أغنية تعبر فيها عن حجم حبها لوالدها.