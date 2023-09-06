شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدواني: أحمد مكي علمنى الجراءة فى الكوميدى وكل ما نبص لبعض نضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان ماجد الكدواني عن مشاركة الفنان أحمد مكي معه في مسلسل الاختيار، مشيرا إلى أن آخر تعاون بينهما كان في فيلم "طير انت"، و"لا تراجع ولا استسلام"، حيث تختلف طبيعة العملين.

وأضاف ماجد الكدواني، خلال لقائه الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "كان عندي مشكلة واحدة مع أحمد مكي، كنا كل ما نبص لبعض كنا بنضحك، إني أشارك معاه في حاجة جد ده لا، احنا جايين من طير أنت ولا تراجع ولا استسلام".

وقال ماجد الكدواني: "مكي عنده خيال عجيب، وبيتخيل حاجات بجد، ولما بيكشف لنا عن خيالته كنا بنموت من الضحك".

وتابع: "أحمد مكي جرأني في الكوميدي، لأنه مودي وجرىء، وعلمني الجراءة، اتداريت فيه لأنه ليدر برضه، ودوري في طير انت كنت بتحايل عليهم يشيلوا أي هزار وأنا بعرف مكي بنفسي في الفيلم، وكان اسمي مارد الكدواني".