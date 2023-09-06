شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدواني: بدرية طلبة خيالها رهيب وتشجعك تطير معاها فى الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان ماجد الكدواني، إن دوره في فيلم لا تراجع ولا استسلام، كان لابد أن يكون "سراج مهمة"، دوره في المسلسل، شاعرا بالضيق بشكل مستمر من شخصية "حزلئوم" التي قام بها الفنان أحمد مكي، لعدم قدرته على تأدية المهام المكلف بها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "في مشاهد بدرية طلبة في الفيلم ده، وتحديدا في مشهد الترجمة لما سألتها العملية هتخلص امتى وهي بتاكل لب، المخرج قال كات واحنا كان ناقصلنا لحظات وننهار من الضحك".

وقال: "بدرية طلبة خيالها رهيب، ماشاء الله عليها، هي بتشجعك تطيري معاها في الكوميديا".

وتابع: "شاهين برضه في الفيلم، كان حاجة مرعبة، كان طالع في الفيلم مش ناقصني، كان عامل حالة في الفيلم".