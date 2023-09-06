شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدواني: اعتذرت عن "كباريه" فى البداية.. وكان بداية صفحة جديدة فى مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان ماجد الكدوانى إنه اعتذر في البداية من المشاركة في فيلم كباريه، لأن الدور كان جديدا عليه، كما أنه لم يعمل من قبل مع المنتج أحمد السبكي، موضحا أنه كان متخوفا.

وأضاف ماجد الكدواني، خلال لقائه الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "احتراما له، قررت أروح له واعتذر، وأول ما دخلت بقوله هعتذر، فقالي طب ما تروح آخر الشارع عند أحمد عبد الله واقرأ الفيلم، عجبك تمام معجبكش براحتك".

وقال الكدوانى: "أول ما قريت الفيلم قولت لأحمد عبد الله إيه ده يا أحمد، وكان بصراحة بداية النقلة، بداية قلب صفحة جديدة، رجعت لعم أحمد قولتله تمام أنا معاك".

وتابع ماجد الكدوانى: "أحمد السبكي قمة الجرأة والتحدي والاختلاف، وبيعرف يشتغل فى ظروف صعبة جدا، وزوجته ست عظيمة ومراتي بتحبها أوي".