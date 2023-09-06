شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدواني تعليقا على تراب الماس: زرت طبيبا نفسيا بعد سنة من الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان ماجد الكدواني على مشاركته في فيلم "تراب الماس"، وقال: "مروان حامد خطفني وسافر بي لعالم خفي، أصبحت أسيرا لملحوظات مروان حامد، أصور الشوت وأبص له، وقالي فيما بعد إني مختلف، قالي أنت مغيب".

وأضاف مجد الكدواني، خلال لقائه الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "مروان حامد لما يقولي كلمة زي دي مش قليلة، وده إداني حافز كبير أني أحافظ على المستوى، لما مخرج كبير زي ده يشيد بيك ويقولك أنك محقق حاجة، دي حاجة كبيرة".

وقال ماجد الكدواني: "أنا أولادي طلبوا مني أني أتعالج، وفوجئت إن مروان حامد بيطلب مني أن أروح لدكتور نفسي، وقالي مش عيب لما تقعد مع طبيب نفسي، وكان الفيلم عدى عليه سنة كاملة، واكتشفنا أنا وكريم عبد العزيز إن فينا حاجة مختلفة مش عارفين هي إيه".

وتابع الكدوانى: "وصلت لمرحلة إني بفزع الناس بعد فيلم تراب الماس، وروحت لطبيب نفسي، وسمعت كلام مروان، وحصل إنه فعلا مش لما نعترف أن في حاجات بتتفتح في دماغنا ومبتتقفلش، ومروان سمى الشخصية دي بـ (المتعة المحرمة)".