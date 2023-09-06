وفاة خطيب ممثلة شابة في حادث سير مروّع.. والمشاهير ينعونه – (صور)

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 02:44 صباحاً - خبر حزين انتشر ليلا على السوشيال ميديا، وهو وفاة الشاب علي الأتات نجل خبير الأعشاب زين الأتات في حادث سير مروع في بيروت. وتصدر اسم (زين الأتات) تويتر لبنان وفي عدد من الدول العربية.

وفي التفاصيل، توفي علي مساء أمس الثلاثاء في إحدى مستشفيات العاصمة بيروت متأثرا بالاصابة التي لحقت به منذ ايام.

وفاة خطيب الفنانة رنين مطر السابق

وكان علي الاتات ( 31 عاما ) أدخل منذ 5 ايام إلى غرفة العناية الفائقة. هذا وكان قد ارتبط اسم الراحل علي الأتات بالممثلة اللبنانية رنين مطر بعد أن خطيبها.

الممثلة اللبنانية رنين مطر وخطيبها السابق علي الأتات الذي وفاته المنيّة أمس

تعرض الراحل علي الأتات للخطف سابقا

كما سبق للراحل وأن تعرض للخطف في السنوات الماضية ، وأفرج عنه مقابل فدية مالية، وهو عرف بأخلاقه الطيبة، وهو مقرب من شخصيات لامعة تحت الأضواء.

رنين مطر تنعي خطيبها علي الأتات

وفي أول تعليق لخطية لـ رنين على خبر وفاة خطيبها السابق، علي الأتات نشرت رنين عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام صورة لـ علي الاتات وارفقتها بكلمة واحدة “ملاكي” مع قلب أحمر.

كما شاركت ايضا في ستوري آخر صورة النعوة التي تنعي وفاة عللي وكل تفاصيبل الدفن وتقبل عائلته للعزاء.

مشاهير ينعون علي الأتات

عدد من مشاهير لبنان نعى الراحل علي حيث كتب الفنان زياد برجي عبر إكس ” الله يرحمك يا صديقي عزائي لعائلة الاتات و الأخ و الصديق زين الاتات انا لله وانا إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة”.

من جهته، متعهد الحفلات علي الأتات كتب على إكس أن علي زين الأتات في ذمة الله …ابن ابن خالي..مات شاب صغير ، 30 سنة من الحب والطيبة والكرم..انا للله نانا اليه راجعون..لا حول ولا قوة الا بالله”.

وفي ستوري ثانية كتب علي الأتات للراحل” الله يرحمك يا صديقي عزائي لعائلة الاتات و الأخ و الصديق زين الاتات انا لله وانا إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة”.

الخليج 365

الخليج 365

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