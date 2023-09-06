دكتورة خلود تخيف زوجها بـ “الخيارة”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - شاركت الفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف جمعها بزوجها المودل امين.
وظهر في الفيديو زوج الدكتورة خلود على مأدبة الطعام وهي تحمل امامه خيارة قائلة “في ناس يخافون من ارتفاع طيارة ناس فيهم فوبيا من الاسد من النمر اول مرة اشوف واحد يخاف من الخيارة”.
ثم تابعت وهي تأكل الخيارة: “امين اسمع صوت الخشخشة” بينما كان امين يدير رأسه معبرا عن انزعاجه.
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