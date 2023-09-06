القاهرة- الخليج 365
فاجأ النجم محمد إمام جمهوره بصورة من كواليس تصوير أحدث أفلامه الذي تم تغيير اسمه مرات عدة منذ بدء العمل عليه.
ويبدو أن فريق عمل الفيلم اتفقوا على اسم "اللعب مع العيال"، بعد تغييره للمرة الثالثة، حيث كان في البداية "الأستاذ" ثم "علام عام" والآن "اللعب مع العيال"، ومن المقرر أن يُعرض في صيف 2024.
ولم يظهر محمد إمام في الصورة، بل كان جالساً على الأرض وكأنه متعَب، وأرفق الصورة بتعليق: "توكّلنا على الله، فيلم كبير مع أكبر المخرجين، اللعب مع العيال، مفاجأة 2024 إن شاء الله".
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، ونالت إعجاب الآلاف من محبيه الذين تفاعلوا بكثافة مع الصورة وأشادوا بأعماله السينمائية وموهبته الفذّة، متمنين له المزيد من النجاح.
فيلم "اللعب مع العيال" هو التعاون الأول بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، بعد سلسلة نجاحات حققها الأخير مع والده النجم عادل إمام، والتي بدأت عام 1991 بفيلم" اللعب مع الكبار".
قد يهمك أيضا:
الفنان محمد إمام يُعلن انتهاء تصوير فيلم أبو نسب
ماجد المصرى ضيف شرف فيلم "أبو نسب" مع محمد إمام
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة جديدة من محمد إمام والجمهور يتفاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.