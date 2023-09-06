شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل One Piece يحتل المركز الأول فى قائمة الأفضل على نتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد المسلسل الواقعي"One Piece" سريعًا إلى قمة قائمة أفضل 10 مخططات على نتفليكس بإجمالي 18.5 مليون مشاهدة، بعد أربعة أيام من عرضه، وبالتحديد خلال الفترة من 28 أغسطس إلى الأول من سبتمبر.

ووفقأ لصحيفة فاريتي فإن المسلسل المقتبس من المانغا اليابانية حقق عدد مشاهدات ضخم خلال الأربعة أيام الأولى من عرضه عبر المنصة ليرجح الكثيرين وصوله لأكثر من 25 مليون مشاهدة خلال الأسبوع الأول.

وكانت قد أعلنت المنصة الأمريكية عن طرح فيلم الأنيميشن الجديد Leo، يوم 21 نوفمبر المقبل، العمل الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى آدم ساندلر(من أعماله "مسلسل فندق ترانسلفانيا" وThe Wedding Singer)، حيث يقدم بصمته الفكاهية المميزة من كوميديا الرسوم المتحركة الموسيقية عن بلوغ سن الرشد.

يدور فيلم Leo حول السنة الأخيرة في المدرسة الابتدائية من منظور حيوان الفصل الأليف "ليو" (يؤدي صوته "ساندلر") البالغ من العمر 74 عامًا، والذي أمضى عقودًا من الزمن عالقًا في نفس الفصل الدراسي في فلوريدا، بصحبة صديقه السلحفاة البرية (يؤدي صوته "بيل بير").

وعندما يعلم " Leo" بأن كل ما تبقى له على قيد الحياة هو عام واحد فقط، يلجأ إلى وضع الخطط للهروب وتجربة الحياة في العالم الخارجي، ولكنه بدلًا من ذلك ينشغل بمشاكل طلبته القلقين ومخاوفهم، بما فيها معلم بديل، وبالتالي يدرك في نهاية المطاف أنه قد خاض بذلك تجربة مدهشة ومثرية بشكل غير مسبوق.

فيلم الأنيميشن Leo من إخراج كل من روبرت ماريانيتي، ديفيد واتشيتنهايم، وروبرت سمايجل، الذى شارك في التأليف مع النجم آدم ساندلر، وبول سادو.